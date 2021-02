Meadville R-IV 2nd Quarter Honor Roll

Chillicothe News

The following Meadville R-IV students are on the 2nd Quarter Honor Roll

Third grade: A: Landyn Bloss, Breken Zell. A-: Harper Cowan, Austin Fowler, Paige Gibson, Jacee Myers, Kase Shiflett. B+: Luke Periman. Principal’s Honor Roll: Landyn Bloss, Breken Zell.

Fourth Grade: A; Chase Bowen, Zona Dunn. A-: Konner Clem, Jonathon Gasper, Annabelle Triplett, Trynlee Wood. B+: Taryn Ficken, Corbin Harrison, Aiden Jarboe, Emmerson Keller, Allie Maulsby, Logan Mausser, Jace Wiles, Fisher Young.

Fifth Grade: A: Josie Beall, Addie Lowe, Ellie Norris, KaDee Russell, Alivia Tiemeyer, Parker Williams, Traeger Wood. A-: Kellyn Dudley, Rylan Jarboe, Chase Swickheimer B+: Malaki McLain, Logan Mausser, Caden Raymo, James Silkwood, Gunner Young. Principal’s Honor Roll: Josie Beall, Addie Lowe, Ellie Norris, Alivia Tiemeyer.

Sixth Grade: A: Jack Gray, Sela Johnson, Eli Kennedy. A-: Ashton Burnett, Tessa Link, Hunter Mitchell, Alexis Shiflett, Zoee Stone, Aubrey Young. B+: Julia Burton, Alec Fowler. Principal’s Honor Roll: Jack Gray, Sela Johnson.

Seventh Grade: A: Krista Cokerham, Spencer Coram, Tanner Young. A-: Alexis Bartz, Kayden Bunnell, Alivia Cox, McKinlee Fletcher, Peyton Hammond, Lainee Maulsby, Quentyn Smith. B+: Donivan Schreckhise. Principal’s Honor Roll: Krista Cokerham.

Eighth Grade: A: Memphis Beall, Sadie Folkert, Kendall Link, Lainee Myers. A-: Zane Dudley, Brooklyn Keller, Macy McLain, Kerrigan Moore, Jacob Young. B+: Colby Herring, Walker Norris.

Freshmen: A: Alexis Edwards, Korrie Holcer, Devyn Kennedy, Macy Lambert. A-: Kaydence Coram, McKenna Cowan, Mallory Lambert, Aubrey Schreckhise.

Sophomores: A: Blayne Burks, Kody Cokerham, Kadence Gannan, Parker Hammond, Jayce Mollohan, McKenzie Moore, Karlie Waterman, Alexa Young. A-: Mallory Dennis, Carson Dover, Kenlynn Fisher, Elizabeth Godbout, Katilyn Hannink, Blake Herring, Lindsay Lightle, Kendra Meyers, Riley Ryan. Principal’s Honor Roll: Parker Hammond, Jayce Mollohan, Karlie Waterman.

Juniors: A: Cayla Kennedy, Wyatt Link, Maggie McLain, Rylee Meneely, Allee Myers, Kaje Tsikoyak, Wade Van Dyke, A.J. Williams. A-: Trent Bloss, Cassity Eckert, Morgan Wood. B+: Jonathan Strouse, Anthoney Trobaugh. B: Wyatt Bean, Reece Burton. Principal’s Honor Roll: Cayla Kennedy, Maggie Mclain, Rylee Meneely, Allee Myers, Kaje Tsikoyak, Wade Van Dyke, A.J. Williams.

Seniors: A: Alexia Bowyer, Kiera Holcer, Brooklyn Lambert, Krysta Meyers, Inigo Teran. A-: Madeline Cowan, Conner Fletcher, Trey Gannan, Timber Hinnen, Gabe Johnson, LeeRoy Nickell, Emma Ryan, Colton Searcy, Travis Smith, Dalton Thomas. B+: Lucas Greener. B: Wyatt Carriker, Hailey Hamilton. Principal’s Honor Roll: Alexia Bowyer, Kiera Holcer.